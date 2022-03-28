10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı
Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonda 10 bin paket kaçak sigara, 17,32 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin ve 0,48 gram esrar ele geçirildi. Toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 65 kişi gözaltına alındı.
Kolluk kuvvetleri tarafından 21-27 Mart 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
65 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda,17,32 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin, 0,48 gram esrar, 9 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet bong düzeneği, 10bin160 paket kaçak sigara, 97 kilo çay, 6 adet kaçak cep telefonu, bin 73 adet muhtelif inşaat malzemesi, 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonlarda, 45’i kaçakçılık, 18’i asayiş ve 1 terör ve 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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