10 çocuk babası silahla vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:57

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:57

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla (Artan) Köyü'nün kırsal bölgesinde Abuzer Şahin’i (67) hareketsiz halde bulan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abuzer Şahin’in öldüğünü tespit etti.

Silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Şahin’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve aynı zamanda silahın ele geçirilmesi için olay yerinde araştırmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.