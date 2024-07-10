Tekirdağ'da kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:45
Tekirdağ'da kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde H.B. ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi U.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.B, U.B'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan U.B, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.


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