'10 dakika içinde evdeyiz' demişti... Düğün dönüsü feci kaza: 2 kuzen öldü, arkadaşları ağır yaralandı

Antalya’da düğün dönüşü meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatlarını kaybetti, otomobilin arkasında oturan Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. Diğer taraftan kazadan önce Murat Temirtaş’ın annesi ile telefonda konuştuğu “10 dakika içinde evdeyiz” dediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:26
'10 dakika içinde evdeyiz' demişti... Düğün dönüsü feci kaza: 2 kuzen öldü, arkadaşları ağır yaralandı
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Korkunç kaza, gece saat 01.00 sularında Fatih Mahallesi Antalya - Isparta karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.’nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KUZEN ÖLDÜ

Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Hilmi Partal ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan kazadan önce Murat Temirtaş’ın annesi ile telefonda konuştuğu “10 dakika içinde evdeyiz” dediği öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan Hilmi Partal’ın ise durumunun ağır olduğu ve özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ifade edildi.


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