10 Ekim Katliamı davasında mahkeme heyeti değiştirildi: ‘Katilleri biliyoruz, aklatmayacağız’

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:40

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:07

10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası Avukat Komisyonu, mahkeme heyetinin değiştirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

“10 Ekim Ankara katliamı davasında mahkeme heyeti bir kez daha değiştirildi. Ülkenin yargı sisteminin en genel sorunlarından biri olan bu durum, 10 Ekim Katliamı Davası için daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Zira gelinen aşama itibarıyla 250’yi aşkın klasör ve dijital evraktan oluşan dava dosyasının her yeni gelen heyetçe okunması, anlaşılması yılları almaktadır. Bu nedenle, sürekli hale gelen heyet değişikliği; dava dosyasının sürüncemede kalmasına sebep olmakta ve dolayısıyla katliamın aydınlatılmasına engel olmaktadır.

“GERÇEK FAİLLERİ GİZLEMENİN ISRARI SÜRÜYOR”

Ne var ki katliamın aydınlatılması önündeki tek engel, dosyaya hakim olmayan mahkeme heyetlerinden ibaret değildir. Bunun da ötesinde; bağımsız ve tarafsızlığını çoktan yitirmiş, kararlar üzerinde kendi iradesini kullan(a)mayan, bir an önce dosyayı kapatmayı arzulayan bir mahkeme iradesiyle karşı karşıyayız. Ülke tarihinin en kanlı katliamı olarak anılan 10 Ekim katliamı davasında 8 yıldır süren adalet mücadelesi, gerçekliği kimi yönleriyle apaçık ortaya sermiş olmasına karşın, hala gerçekleri ve gerçek failleri gizlemenin ısrarı karşımızda durmaktadır.

“KODLANAN KİŞİLER HAKKINDA 5 YILDIR İŞLEM YAPILMIYOR”

Yıllardır süren mücadele içerisinde somut delilleriyle ortaya koyduğumuz halde; Katliam sorumlusu olmasına karşın kimliği tespit edilemediği iddia edilen, fotoğraf ve videolarda apaçık görünen ve X-Y diye kodlanan kişiler hakkındaki dosyada 5 yıldır tek bir işlem yapılmamıştır. Katliamla bağlantılı oldukları tespit edilen ve açık kimlikleri bilinen IŞİD militanları hakkında bir işlem yapılmadığı gibi, bütün evraklar bizim tarafımızdan sunulmasına karşın savcılığın aldığı kısıtlılık kararıyla dosya bizden gizlenmektedir. Katliamın planlayıcısı ihbar edildiği, katliamdan bir gün önce kimlik bilgileri tespit edildiği halde hakkında hiçbir işlem yapmayan kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır.

“8 YILDIR SÜREN KISITLILIK KARARI NEDENİYLE KAMUOYU BİLGİ SAHİBİ DEĞİL”

Yargılama boyunca delilleri gizleyerek, evrak göndermekten imtina ederek görevini yapmayan kamu görevlileri hakkında tek bir işlem yapılmamıştır. Kamu görevlilerinin sorumluluklarını ortaya seren ve davanın katılanlarından saklanan mülkiye müfettişleri raporunun elde edilmesi için açılan ve kazanılan davaya rağmen bugün hala evraklar katılan avukatlarına verilmemektedir. Katliamın doğrudan faili olan kişiler hakkında görevlerini yapmayan ve hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz Gaziantep Emniyeti personeli hakkında 3 yıldır soruşturma dahi açılmamıştır. Katliama ilişkin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Ankara Emniyeti personeli hakkındaki suç duyurumuzda ise hızla ve hiçbir inceleme yapılmaksızın dosya kapatılmıştır. Davamızın da firari sanıklarından olan Savaş Yıldız’ın esas faili olduğu Adana ve Mersin HDP binalarının bombalanmasına ilişkin soruşturma 8 yıldır tamamlanmamıştır ve 8 yıldır süren kısıtlılık kararı nedeniyle kamuoyu bilgi sahibi değildir.

“NEYİ GİZLİYORSUNUZ, KİMİ KORUYORSUNUZ?”

Bütün bunlar dışında, 8 yıldır katliamın aydınlatılması, gerçek faillerin açığa çıkarılması için talep ettiğimiz esaslı bilgi ve belgelerin neredeyse tamamı, büyük bir engelleme gayretiyle reddedilmiştir. 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili aydınlatılmayı bekleyen hala karanlık pek çok nokta bulunmaktadır. 8 yıldır ısrarla soruyoruz: Neyi gizliyorsunuz, kimi koruyorsunuz?

Her türlü dirence karşın bütün soruların cevabını alabilmek için; 8 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmaya herkesi davet ediyoruz. Katilleri biliyoruz, aklatmayacağız!”