Katliam yapmıştı... Amcasının vurduğu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Adana'da 3 kişinin hayatını kaybetti olayda yaralanan 3 kişi arasında bulunan kız çocuğu da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta, aile arasındaki yemek sırasında amcası Burak Yalçınkaya'nın tabancayla yaraladığı E.Y. (9) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ!
Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Yaralanan Burak Yalçınkaya'nın annesi H.Y. ile yengesi E.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kışla Mahallesi'nde, 29 Ağustos'ta aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, ağabeyi H.Y., annesi H.Y., yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı. Burak Yalçınkaya daha sonra aynı silahla kendini vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Burak Yalçınkaya ile ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. yaşamını yitirmişti.
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