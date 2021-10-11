Çok sayıda kentte 10 Ekim Ankara Gar Katliamı anmaları düzenlendi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Samsun’da CHP, KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Samsun Garı önünde düzenlenen anma töreninde, KESK Samsun Dönem Sözcüsü Yılmaz Tuluk, “Ne yazık ki, geçen bu süreçte mahkeme heyetinin değiştiğine, katılan ve mağdur olanların sanık olarak addedildiğine, ‘adalet’ isteyenlerin mahkeme salonlarından çıkarılmak istendiğine tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında denk gelmediğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da tecelli etmiş değil!” dedi.

Amasya’da ise Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren felsefe öğretmeni Hakan Dursun Akalın ve Metin Kürklü mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Anmada konuşan Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, “Bizler barış, kardeşlik, adalet, hak, hukuk yolunda yılmadan, bıkmadan yürümeye, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Emek Partisi İl Başkanı Cumhur Koca da “Bu işin perde gerisinde karanlık güçlerin, kamu görevlilerinin olduğundan biz eminiz. Davanın hâlâ sonuçlanmaması manidardır” dedi.

Diyarbakır’daki anmada Amed Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Ceylan, katliama ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmediğini, gerçek katiller ve sorumluların cezasız bırakılmak istendiğini kaydetti. Adana’nın Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde, katliamın yaşandığı saat 10.04’te anma gerçekleştirildi. Burada konuşan KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Aydoğan, katliamın gerçek faillerinin bulunarak yargılanmadığını anlattı. Katliamda yitirilenler Antalya, Şırnak, Hatay ve Şanlıurfa’da da anıldı.