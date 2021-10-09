10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler İstanbul’da anıldı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

İstanbul Beyazıt Meydanı’nda dün düzenlenen anmada, “10 Ekim’i unutma unutturma, katillerden hesabı gençlik soracak” pankartı açıldı. “Veysel’in gülüşünü gerçek kılacağız”, “10 Ekim için adalet, Suruç için adalet”, “Savaşı isteyenler, barışı isteyenleri katletti” dövizlerinin açıldığı eylemde, yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okunarak “yaşıyor” denildi. Grup adına yapılan açıklamada, “Ankara’da halklar için barışı savunan yüzlerce insanın arasına, besleyip yetiştirdikleri katil IŞİD çetesini soktular. Barış ve özgürlük için orada olan, mücadele eden 103 yoldaşımızı katlettiler. Suruç katliamı ile başlayan bu saldırı dalgasıyla gençlerin, işçilerin, halkların bir araya gelmesini engellemek istiyorlardı. İstediklerini almak için bombalar patlatmaktan, patlayan bombaların ardından sokağa çıkanlara saldırmaktan çekinmediler. Ancak egemenliklerini kaybetme korkusuyla fütursuzca halklara saldıran, korku iklimini memleketin dört bir yanına yaymak isteyen iktidarlara bir sözümüz var: Kaybedeceksiniz! İktidar eliyle katledilen her bir kişinin ardından ‘bir gider bin geliriz’ diyerek mücadeleyi sürdürenlerin inancına ve öfkesine kaybedeceksiniz. Kaybedecekler çünkü biz hiçbir katliamı unutmadığımız gibi 10 Ekim’i de unutmayacağız!” denildi.

BOĞAZİÇİ’NE DESTEK

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde tutuklanan arkadaşlarına da destek açıklaması yapan grup, “Bizi tutuklayarak isyanı bitireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Gençlik ayakta” ifadelerini kullandı. Grup, Kadıköy’de yarın düzenlenecek eyleme de destek çağrısı yaptı.