10 farklı aksanla İngilizce konuşan genç sosyal medyaya damga vurdu

İçinde birçok farklı aksanı bulunduran İngilizce, ülkeden ülkeye de farklılık gösteriyor. Son olarak sosyal medyada 10 farklı aksan yapan bir genç gündem oldu. Türklerin aksanını canlandırdığı anlar ise gülümsetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:00
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Sosyal medya, 10 farklı aksanla İngilizce konuşan genç kızı konuşuyor.

ABD'nin hemen hemen her eyaletinde bile farklı aksanlarla konuşulan dili ülkelerin aksanına göre yorumlayan gencin bu yeteneği beğeni topladı.

10 FARKLI AKSANI TAKLİT ETTİ

Genç kız Amerika, Yunanistan, Avustralya, Fransa, Rusya, İspanya, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, Sırbistan, Hindistan, Türkiye ve İtalya aksanı ile İngilizce konuştu.

Öte yandan İngilizce konuşmakta zorlanan Türklerin aksanını da esprili bir şekilde yaptı. Performans sosyal medyada gündem oldu.


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ingilizce ingilizce konuşmak aksan

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