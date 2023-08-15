Yayınlanma: 15.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:30

ÖSYM, İngilizce için okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adında yeni bir sınav geliştirildi. Yurttaşlar, e- TEP sınavı hakkında araştırmalara başladı. Peki, e- TEP nedir? e- TEP ne sınavı? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi sınavı nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

e- TEP NEDİR?

İngilizcede yeni sınav e-TEP pilot uygulaması 22-23 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirildi. 4 saat süren sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi. Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

KİMLER e-TEP SINAVINA GİREBİLİR?

Sınava girmek için adayların Genel İngilizce seviyesi olarak B2 seviyesinde olması ya da YDS, E-YDS’den 70 puan ve üstü puana sahip olması beklenilmektedir.

e- TEP SINAV SÜRESİ NE KADAR?

e-TEP sınav süresi 240 dakika olarak belirlenmiştir.

e- TEP YÖKDİL VE YDS YERİNE GEÇER Mİ?

Sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.