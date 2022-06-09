10 gündür aranan 23 yaşındaki gençten acı haber geldi
Kırıkkale'de 10 gündür arama kurtarma ekipleri tarafından baraj gölünde aranan 23 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.
Kırıkkale'de 31 Mayıs günü Kapulukaya barajı gölünde iki arkadaşıyla birlikte tekneyle açıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Sinan Şitkahyaoğulları, gözlerden kayboldu.
Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD, JAK, PAK ve itfaiye ekiplerince 10 gündür suda aranan 23 yaşındaki gencin cesedi, baraj gölünün kıyısında bulundu.
Şitkahyaoğulları'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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