Denizli'de yaşayan İranlı kadın evinde ölü bulundu

07 Haziran 2022 Salı, 15:29

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'taki apartta yaşayan 34 yaşındaki İranlı Haniyeh Mousavifard'dan haber alamayan arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra kente gelen ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan kadının bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenildi.