4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.
Kastamonu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Kudret Karebeyoğlu, evinde ölü bulundu.
Taşköprü ilçesinde evinde yalnız yaşayan Kudret Karebeyoğlu’ndan 4 gündür haber alınamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Karabeyoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Karabeyoğlu’nun 4 gün önce hayatını kaybettiği iddia edildi.
Taşköprü Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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