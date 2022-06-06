4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

İHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 19:18
4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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Kastamonu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Kudret Karebeyoğlu, evinde ölü bulundu.

Taşköprü ilçesinde evinde yalnız yaşayan Kudret Karebeyoğlu’ndan 4 gündür haber alınamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Karabeyoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Karabeyoğlu’nun 4 gün önce hayatını kaybettiği iddia edildi.

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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