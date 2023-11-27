10 gündür aranıyordu... Arama çalışmaları tamamlandı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:25

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 Kasım'dan bu yana kaybolan lise öğrencisi Mehmet Mehdi Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine Şırnak ve Van AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre ve Şırnak Emniyet müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla 17 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Arama kurtarma çalışmaları sona ererken çevre illerden gelen ekipler de görev yerlerine döndü.