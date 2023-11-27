10 gündür aranıyordu... Arama çalışmaları tamamlandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle 17 Kasım'dan bu yana Dicle Nehri'nde sürdürülen arama çalışmaları sonlandırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 Kasım'dan bu yana kaybolan lise öğrencisi Mehmet Mehdi Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine Şırnak ve Van AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre ve Şırnak Emniyet müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla 17 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
Arama kurtarma çalışmaları sona ererken çevre illerden gelen ekipler de görev yerlerine döndü.
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