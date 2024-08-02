10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Ağaçta asılı halde bulundu!

Van’da 10 gün önce kaybolan Mehmet Sıddık Acar (45) isimli şahıs, ağaçta asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:25
10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Ağaçta asılı halde bulundu!
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Van Tuşba İlçe Müftülüğünde hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Sıddık Acar, 10 gün önce kayboldu.

Bilinmeyen bir koku üzerine çevreyi araştıran yurttaşlar, Hışet Mahallesi’nde ağaca asılı şekilde ceset bularak yetkililere bilgi verdiler.

Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, cesedin Mehmet Sıddık Acar’a ait olduğunu belirledi. Acar’ın cenazesi Gevaş Devlet Hastanesindeki otopsi işleminden sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerden sonra Acar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


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