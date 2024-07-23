Kamyonet demir korkuluklara asılı kaldı: 1 yaralı
Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Yatağan çıkışı alt geçitte 09 LK 880 plakalı kamyonetin şoförü, Çine istikametinden Yatağan’a dönüşü sırasında aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Dengesini kaybeden kamyonet, yol üzerinde yan yattı ve alt yola düşmeden demir korkuluklara asılı şekilde kaldı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırırken. Şoförün durumunun iyi olduğu bildirildi.
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