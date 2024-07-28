Japon deprem uzmanı konumunu verdi, uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:26

Güncelleme: 28.07.2024 - 19:26

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin deprem analizleri devam ediyor. Moriwaki deprem risklerine yönelik yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Moriwaki Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını ifade ederek, "Kıbrıs'ta 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden" dedi.

"HENÜZ KIRILMADIĞI İÇİN"

Ekonomim.com'a konuşan Moriwaki, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerine dikkat çekerek deprem riskinin yüksek olduğunu söyledi. Moriwaki, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 2020 yılında Elazığ depremi, ardından Kahramanmaraş depremi ve geçen sene Hatay depremi gerçekleşti. Bu fay hattı Suriye'ye kadar uzanıyor. Fay hattı üzerinde Bingöl, Muş ve Bitlis Karlıova bölgeleri büyük deprem olma açısından çok tehlikeli. Ayrıca, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat daha var ve bu fay hattı henüz kırılmadığı için şu an riskli görünüyor" dedi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci derece deprem bölgesi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Kıbrıs'ta deprem olduğu takdirde, ada ülkesi olmasından kaynaklı tsunami tehlikesi olduğunu söyleyen Moriwaki, "Deprem denizde olduğu takdirde tsunami riski çok fazla. Bu tsunami, Hatay, Mersin, Adana, Alanya ve Antalya gibi Türkiye'nin güney sahil şeridinde de büyük risk oluşturur.

Türkiye'de tsunami genel olarak 1 metre kadar büyüklükte gerçekleşir. Ancak deprem, derin denizde kayma meydana getirirse tsunaminin boyu 3 metreye kadar çıkabilir. Bu yüzden yerleşim ve toplanma alanlarını olası bir deprem ve tsunamiye karşı önlem amaçlı deniz seviyesinden 3 metre yukarıda konumlandırmak gerekmektedir" dedi