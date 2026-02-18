Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 10:17:00
ANKA
10 ilde operasyon: Polis, savcı, büyücü, medyum yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar!

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 10 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında, kendilerini polis, savcı, büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandırdıkları belirlenen 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını, 16'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 423 yurttaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden 67’sinin tutuklandığı, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzurunu ve mal güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha gösterilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

