10 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 26 sosyal medya hesabına işlem, 21 tutuklama!

Antalya Emniyeti, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 19 yasa dışı bahis şüphelisini ve 2 dolandırıcıyı tutukladı. Aranan 4 kişi cezaevine teslim edilirken, 26 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

10 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 26 sosyal medya hesabına işlem, 21 tutuklama!
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İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:12

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçla ilgili operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya merkezli 10 ilde yapılan operasyon kapsamında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan 19 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 5 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan 2 ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 26 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

SİBERAY programı kapsamında 4 okulda toplam bin 134 öğrenci, öğretmen ve idareciye siber suçlar, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek yurttaşları bilinçli internet kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.


Etiketler: #Antalya #siber suç #sosyal medya #yasa dışı bahis

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