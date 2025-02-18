4 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:45

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu E.Y'nin Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de bağlantılı olduğu belirlenen 4 zanlıyı da izlemeye alan ekipler, şüphelilerin yazışmalarından hareketle banka hesaplarında yapılan incelemede 200 milyon dolar tutarında hesap hareketliliği tespit etti.

Soruşturma kapsamında 24'ü Düzce olmak üzere 4 ilde toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılması üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazları ile pos cihazı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada eş zamanlı operasyona ait görüntüler, emniyet tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.