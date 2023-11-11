10 Kasım'da Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
İstanbul Gayrettepe'deki camide imamın Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Gayrettepe'deki bir camide imamın, ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cami çıkışı sosyal medyada videolu paylaşım yapan bir kişinin, imamın hutbede yer almamasına rağmen Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyup camiyi terk ettiğine yönelik ifadeleri üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılığın kararının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet B.'ye ait olduğunu tespit etti.
Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin, hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet'' ve ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem yapılıp savcılığa sevk edileceği belirtildi.
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