29 Ekim’de 1 milyon bağış topladığı iddia edilmişti: ‘Sahte Atatürk’ 9’u 5 geçe de yayın açtı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 23:50

Güncelleme: 10.11.2023 - 23:50

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan sosyal medya fenomeni Serdar Görel, 10 Kasım’da da yayın açtı.

Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açtı. Görel'e "Atam seni çok özledik", "Seni asla unutmayacağız" yorumları geldi.

Görel'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edilmişti.