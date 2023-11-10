29 Ekim’de 1 milyon bağış topladığı iddia edilmişti: ‘Sahte Atatürk’ 9’u 5 geçe de yayın açtı!

29 Ekim'de açtığı canlı yayın ve topladığı iddia edilen bağışla çok konuşulan Atatürk'e benzeyen sosyal medya fenomeni Serdar Görel, 10 Kasım'da saat 09.05'te de yayın açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 23:50
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan sosyal medya fenomeni Serdar Görel, 10 Kasım’da da yayın açtı. 

Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açtı. Görel'e "Atam seni çok özledik", "Seni asla unutmayacağız" yorumları geldi.

Görel'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edilmişti.


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