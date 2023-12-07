10 maddede sıralandı: 'İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor' raporu yayımlandı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:34

“10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor” raporu afetlere karşı bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve İstanbul’u dirençli bir hale getirmek için yapılacak projeleri on adım altında sıralıyor.

Çok yönlü ve uzun vadeli bir mücadele olan İstanbul’un depreme hazırlanması hedefi doğrultusunda 6 Şubat depremleri sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturulup, İstanbul Deprem Seferberlik ve Eylem Planı başta tüm deprem çalışmalarının Üst Kurul’un da yönlendirmelerinden yararlanarak yürütülmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda İBB bünyesindeki tüm birimler ile iştiraklerin yapmış olduğu çalışmalar Bilim Kurulu çalışmalarıyla eşgüdümlü hale getirilmek üzere bir araya getirildi ve eylemler oluşturuldu.

Sürmekte olan çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların bir araya getirildiği ”10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor” raporu hazırlandı.

Raporun birinci bölümünde afetlere karşı bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalara yer verilirken ikinci bölümünde İstanbul’u afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında dirençli bir kent haline getirerek güçlendirecek projeler, Azaltma, Hazırlık, Müdahale, Toparlanma aşamaları altındaki on adımda sıralanıyor.

Söz konusu projelerin başında, kuşkusuz 1999 depremine rağmen uzun süredir ne yazık ki ihmal edilen ve kronikleşmiş hale gelen, ancak bu dönemde kapsamlı bir plan çerçevesinde yürütülen İstanbul’un yapı stoğunun yenilenmesi ve depremde yaşanabilecek hasarı azaltmak geliyor.

Raporda bu konuyla ilgili öne çıkanlar şu şekilde:

Deprem hazırlıkları kapsamında 110 bin bina ziyaret edildi, taramalar sonucunda 2.205 bağımsız birimde yıkım gerçekleştirildi ve 2.219 bağımsız birimde tahliye işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da son dönemde 91 adet nazım imar planı güncellendi, 57 adet nazım imar planı güncelleme işi devam ediyor. 36 ilçede afetlere ilişkin plan notu güncellemesi tamamlanmıştır.

Kentsel dönüşümün hızlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ’ın İstanbul Yenileniyor projesiyle: