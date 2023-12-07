10 maddede sıralandı: 'İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor' raporu yayımlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depreme karşı bugün kadar gerçekleştirdiği projelere ve uygulanacak yol haritasına yönelik raporu yayımlandı.
“10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor” raporu afetlere karşı bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve İstanbul’u dirençli bir hale getirmek için yapılacak projeleri on adım altında sıralıyor.
Çok yönlü ve uzun vadeli bir mücadele olan İstanbul’un depreme hazırlanması hedefi doğrultusunda 6 Şubat depremleri sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturulup, İstanbul Deprem Seferberlik ve Eylem Planı başta tüm deprem çalışmalarının Üst Kurul’un da yönlendirmelerinden yararlanarak yürütülmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda İBB bünyesindeki tüm birimler ile iştiraklerin yapmış olduğu çalışmalar Bilim Kurulu çalışmalarıyla eşgüdümlü hale getirilmek üzere bir araya getirildi ve eylemler oluşturuldu.
Sürmekte olan çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların bir araya getirildiği ”10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor” raporu hazırlandı.
Raporun birinci bölümünde afetlere karşı bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalara yer verilirken ikinci bölümünde İstanbul’u afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında dirençli bir kent haline getirerek güçlendirecek projeler, Azaltma, Hazırlık, Müdahale, Toparlanma aşamaları altındaki on adımda sıralanıyor.
Söz konusu projelerin başında, kuşkusuz 1999 depremine rağmen uzun süredir ne yazık ki ihmal edilen ve kronikleşmiş hale gelen, ancak bu dönemde kapsamlı bir plan çerçevesinde yürütülen İstanbul’un yapı stoğunun yenilenmesi ve depremde yaşanabilecek hasarı azaltmak geliyor.
Raporda bu konuyla ilgili öne çıkanlar şu şekilde:
- Deprem hazırlıkları kapsamında 110 bin bina ziyaret edildi, taramalar sonucunda 2.205 bağımsız birimde yıkım gerçekleştirildi ve 2.219 bağımsız birimde tahliye işlemleri devam ediyor.
- İstanbul'da son dönemde 91 adet nazım imar planı güncellendi, 57 adet nazım imar planı güncelleme işi devam ediyor. 36 ilçede afetlere ilişkin plan notu güncellemesi tamamlanmıştır.
Kentsel dönüşümün hızlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ’ın İstanbul Yenileniyor projesiyle:
- 5 bin 538 bağımsız birim teslim edildi, ayrıca 4 bin 189 bağımsız birimin yapımı devam ediyor.
- 2 bin 48 bağımsız birimin üretilmesini hedefleyen 17 projenin planlanması sürüyor.
- 303 başvuru sonucu uzlaşma sürecinde olan çalışmalar, 26 ilçe ve 100 mahalleyi kapsayan, 32 bin 616 kişiyi etkileyen 8 bin 618 bağımsız birimi kapsıyor.
- 2 bin 95 bağımsız birimden oluşan 4 adet sosyal konut projesi ve 418 bağımsız birimden oluşan 3 adet kentsel dönüşüm projesi tamamlandı, ayrıca 1.226 bağımsız birimden oluşan 1 kentsel dönüşüm projesi devam ediyor.
- İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde 10 bin 699 bağımsız birim projelendirme ve uygulama aşamasında.
- Riskli yapı tahliyeleri sonucu kira yardımları sürüyor, tahliye edilecek 2 bin 381 bağımsız birim için daha kira yardımı planlandı.
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