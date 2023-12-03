İBB’yle Melike Şahin arasında ‘rüzgar’ krizi: Konser iptal oldu

Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 03.12.2023 - 09:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ve şarkıcı Melike Şahin'in öğretmenler için sahne alacağı konser iptal edildi.

Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüm bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için... Oysaki çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle benimle hiçbir alakası yok bu aksaklığın yine de özür dilerim hayal kırıklığı için" ifadelerini kullandı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Şahin'in sahneye çıkmak istemediği belirtildi.

Açıklamada, "Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz" denildi.