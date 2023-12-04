İBB’yle yaşanan ‘rüzgar’ krizinin ardından: Melike Şahin’den ‘konser’ açıklaması

Melike Şahin, İBB tarafından organize edilen konserini iptal etmesi hakkında, "Sadece benimle hiç ilgisi yok, o süreç çok yanlış yönetildi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:25
İBB’yle yaşanan ‘rüzgar’ krizinin ardından: Melike Şahin’den ‘konser’ açıklaması
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Şarkıcı Melike Şahin, dün akşam 49'uncu Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü kazandı. Şahin ödülün ardından, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ve öğretmenler için sahne alacağı iptal ettiği konsere ilişkin konuştu.

Şahin bunların ‘geçici kırgınlıklar’ olduğunu söyleyerek “Konu hiç ortada kalmadı. Benim şirketim de güzel bir açıklama yaptı, siz belki gözden kaçırmış olabilirsiniz. Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. O yüzden çok üzüldüm. Sadece benimle hiç ilgisi yok, o süreç çok yanlış yönetildi” dedi. 

Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konserinin iptal edildiğini açıklamış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise rüzgar sorunu olmadığını ve Şahin'in sahneye çıkmak istemediğini belirtmişti.


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