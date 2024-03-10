10 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:38

KOCAELİ ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde KARATAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇALYER mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE mahallelerinde 3317., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mart Pazar 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., DOĞAN SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MEŞELİK SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., SADIK SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK, TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMIR, ATALAR SK., BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., ÇAMLI SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., ERASLAN SK., FETİH SK., GAZI, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KULELİ SK., KURTBEY, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELİHA, MELTEM SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN SK., ÖZVEREN SK., PLATİN SK., RAHMİ SK., SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELİ SK., SİMGE SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., D-100 YAN YOLU SK, ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YOKUŞ SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DİCLE CD., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KESKİN SK., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZTÜRK SK., SADUN ATIĞ CD., SELVI, SELVİ SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL CD., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., AKŞEMSEDDİN SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU SK., BAŞAK CD., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., DİDEM SK., ESNAF SK., FESLEĞEN SK., FİŞEK SK., GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE SK., HİSAR SK., İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KEREM SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SELAMET SK., SULTAN ORHAN, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., ÜRETKEN SK., YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 202. SK., 203., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241. SK., 245. SK., 249., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., D-100 KARAYOLU, FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALİÇAVUŞ CD., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN, BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., FIRAT CD., GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, HAVVA NENE SK., İKİZ CD., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KORU, KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MURAT PİR SK., MUSTAFA ÇAVUS, NURSEDA, NURSEDA SK., PIRALLAR, PİRALLAR CD., RESUL SK., RUKİYENENE SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT ZAFER SK., TAŞOCAĞI SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, ASLANLI MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, MARTILAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAŞIKÇI mahallelerinde FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde YALINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ENSAR, ENSAR SK., ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KIŞLA SK., KÖSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU mahallelerinde AKCAN SK., AKKUTAY SK., BATIN SK., DİKENLİ SK., GÖK SK., KOCAÇEŞME CD., KUTUP YILDIZI SK., UTKU SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU mahallelerinde BAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mart Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ, KARABAŞ, MALTA, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 38.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BEGONYA ÇIÇEGI, BÜYÜKOĞLU SK, CAMİ SK., CEVİZ AĞACI, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜLEÇ SK., GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AGACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, LEVENT SK., MAVIS, MAVİŞ, MERSIN AGACI, MÜDÜR SK, MÜLAYİM, NERGİS SK., ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK., SAKIZ AĞACI, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜVARİ, TONBUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., ANKA SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ERİŞ SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATİP SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., NAMZET SK., NUH SK., ORTANCA SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞEVKET SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AYAN SK., ÇUBUK, ÇUBUK SK., EDİP SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., KAFKAS, KAFKAS SK., KÜÇÜK, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., YARENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, EMEK mahallelerinde BESTELİ SK., BURAK REİS CD., ELGİN SK., ERYILMAZ SK., GÜLSÜM SK., HALIL, HALİL SK., KARAYEL, KARAYEL SK., SENER, SERMIN, SERMIN SK., ŞENER SK., ŞERMİN SK., ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.