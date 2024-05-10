10 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02

BOLU ilinde 10 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, OVADÜZÜ mahallelerinde 301, 301 SK., 304 SK., 307 SK., 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 3770. SK., 3772, 3772. SK., 3773. SK., DADIÇ YOLU SK., ELMA, NAMDAR, OVADÜZÜ CD., SEBAT SK., SEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KASAPLAR mahallelerinde AHMET BAYSAL BLV., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, CAMİ-4. SK., D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY SK., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, YENI, YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BAHÇEKÖY YAYLASI, ÇIKINLAR, DEĞİRMENÖZÜ YAYLASI, KARACAAĞAÇ, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, ÖRENCİK, SARAYCIK YAYLASI, YENİCEPINAR mahallelerinde 3 SK, 3 SK SK., AFŞAR YAYLASI, AKGÜL SK., ALADAĞ İZCİLİK KAMP MERKEZİ, ALADAĞ KARACASU YAYLASI, ALADAĞ ORMAN İŞL.DEĞİRMENÖZÜ Ç, ALIÇÖREN KÖYÜ YAYLASI, ALIÇÖREN YAYLA YOLU, AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, AŞAĞI SOKU YAYLASI, BAHÇE KÖY YAYLASI, BAHÇEKÖY YAYLA YOLU, BAHÇEKÖY YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YAYLASI, BÜRNÜK YAYLASI YOLU, ÇAMYAYLA, ÇATAKÖREN YAYLASI, ÇAYGÖKPINAR YAYLASI, ÇIKINLAR YAYLASI, DEMİRCİLERKÖYÜ YAYLASI, deneme12, DOĞANCI YAYLASI, DOĞANCI KÖYÜ YAYLASI, DÜVENLİK YAYLASI, DÜVENLİK KINDIRA YAYLASI, EKIN, GEÇİTVEREN(VİRANE) YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, GÖKSU TABİAT PARKI, halilibo, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, İKİ SİVRİ TELSİZ ROLE, KARACAAĞAÇ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, KONAK-1 SK., MESCİLER EMEN YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, OKÇULAR KÖYÜ YAYLASI, OKÇULAR YAYLASI YOLU, OVADÜZÜ (DADIÇ) YAYLASI, ÖRENCİK KUŞÇULAR YAYLASI, ÖRENCİK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, SARIALAN ALIÇÖREN YAYLASI, SARIALAN BÖLGESİ ÖZCAN ALABALI, SULTANBEY YAYLASI, SULTANBEY YAYLASI YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ KINIK KÖYÜ YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI, Uavtede Yok, YALDIZ SK., YAZIÖREN (KAZLAR) YAYLASI, YAZIÖREN YAYLASI, YENİAKÇAKAVAK YAYLASI, YURTYERİ SK., ZAHMANLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 124. SK, 144 sk, 145 SK., 152 SK., 152 sok, 153, 153. SK., 155, 155. SK., 157, 157 SK., 158, 159, 163, 163. SK., 164, 164 sok., 165, 165. SK., 171, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR, KÜRKÇÜLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1314 SK., 20. ADA, 2247, 2252, 2257, 2259 SK., 2261 Sk, 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 34, 35, 41. ADA CD., 42. ADA CD., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 49. ADA, 49. ADA CD., 54. ADA CD., 56. ADA, 57. ADA CD., ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, AŞAĞI. SK., BOLU OTOGARI, CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, D100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU_1, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, KÜRKÇÜLER CD., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., TOKİ, YUKARI ÇİVRİL 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 158 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, GÖBELLER, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, NİĞİT mahallelerinde BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, TAŞKESTİ, TOSUNLAR mahallelerinde ADA, ADA 2 SK., ADA 4 SK., ADA 7 SK., ADA CD., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, BİNBAŞI SABRİ ACAR, CUMHURİYET 4 SK., CUMHURİYET 7 SK., CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇATALYOL, İPEKYOL, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MERKEZ SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR SK., TOSUNOĞLU SOK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERECEÖREN, MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde ABANT YOLU, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.