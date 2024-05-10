10 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02

MANİSA ilinde 10 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 08:00:17.621-2024-05-10 12:00:27.583 saatleri arasında Sarıağa; Şehit Rıdvan Kopan Sk., Şehit Rıdvan Kopan Sk., 95/a Sk., 95/a Sk., 85/a Sk., 85/a Sk., 85. Sk., 85. Sk., İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz11, İsimsiz11, Atatürk CD., Atatürk CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 08:00:17.621-2024-05-10 12:00:27.583 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 08:00:17.621-2024-05-10 12:00:27.583 saatleri arasında Şair Eşref; , , Atatürk CD., Atatürk CD., 58. Sk., 58. Sk., 85. Sk., 85. Sk., Atatürk Cd., Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:00:02.384-2024-05-10 17:00:08.189 saatleri arasında Şair Eşref; 91. Sk., 97. Sk., , 159, 101., İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz16, 167. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 79 EDİPBAYAT Sk., 99. Sk., Halil Kaya Dipli Sk., 89. Sk., 93. Sk., Halit Kaya Dipli CD., 152. Sk., 85. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:00:02.384-2024-05-10 17:00:08.189 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:18.933-2024-05-10 15:00:27.346 saatleri arasında Seğirdim; , İsimsiz20, İsimsiz10, çaltılı çukur, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, çaltılı çukur, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:18.933-2024-05-10 15:00:27.346 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında Tepecik; TEPECİK, tepecik, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında Tepecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye, tilki süleymaniye sk, TİLKİSÜLEYMANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.851-2024-05-10 15:00:57.086 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:50.126-2024-05-10 15:00:09.017 saatleri arasında Karaoğlanlı; dere, Selimdere Sk., Özyurt Cd., Çimentepe Manisa Sk., Çimendere Sk., Çerkez Sk., KÖRKUYU, MANİSA, Kurtuluş, Kurtuluş, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, kiraz_3, TINAZ, Anafartalar 4. Çk., ANAFARTALAR CD, Sancaklıbozköy, sünbül, OVA YOLU, MANİSA, YEŞİLPINAR, Manisa, İsimsiz3, YENİYOL, , ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, OKUL, ÖZYURT, ÇIRPAZ, ARAS, ARAS, GÜZELPINAR, YENİYOL, DEDE ÇIKMAZI, Karaoğlanlı, PAZAR, aydın çıkmazı, YENİYOL, nergiz, Çelebi Sk., Zafer Sk., Yeşilpınar Manisa Sk., YENİYOL, Sakarya Sk., Yavan Sk., Tınaztepe Çk., TINAZ, Tınaztepe 2. Çk., Taksim Sk., Leylak Sokak, LEYLAK, Aktaş Çk., Anafartalar 1. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar Cd., Aydın Sk., Aydın Çk., Birlik Sk., Bozköy Cd., Bıtım Sk., Dere Sk., Dibek Sk., GARAJÜSTÜ, Furun Sk., Furun Çk., Garajüstü Sk., Güzelpınar Sk., Hükümet Sk., Aktoprak sokak, Kasaba Cd., Kiraz Sk., Kocatepe Sk., Kurtuluş 1. Çk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş Sk., Köy Kuyu Sk., Manisa Sk., Menekşe Sk., Merdivenli Sk., Mithatpaşa 1. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mustafa Kemal 2. Çk., 1. DEDE PINAR, Okul Sk., Orta Sk., Pazar Sk., Taksim, ARAS, ARAS, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, KARANFİL, ZAMBAK, LALE, tepeköy, ARAS, bozköy cad, İsimsiz101, taksim sokak, bozköy cd, TAKSİM, ARAS, orkide elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:50.126-2024-05-10 15:00:09.017 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:50.126-2024-05-10 15:00:09.017 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:07.005-2024-05-10 16:00:20.648 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:07.005-2024-05-10 16:00:20.648 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:07.005-2024-05-10 16:00:20.648 saatleri arasında Yuntdağyenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:07.005-2024-05-10 16:00:20.648 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:07.005-2024-05-10 16:00:20.648 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Koruköy; , Koruköy Köyü İç Yolu, koruköy, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Karaahmetli; Karaahmetli Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Asmacık; Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Uzunlar; , İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Pınarköy; İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1, , Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Örselli; Örselli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:12.582-2024-05-10 11:00:19.624 saatleri arasında Yuntdağyenice; YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 11:00:06.691-2024-05-10 17:00:00.825 saatleri arasında Karaali; Manisa Menemen Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 12:00:08.163-2024-05-10 15:00:13.049 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 12:00:10.409-2024-05-10 15:00:56.501 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:20.007-2024-05-10 10:00:40.194 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:35.136-2024-05-10 15:00:43.285 saatleri arasında Sağlık; 175. Sk., 176. Sk., Acısu Cd., Askeriye Cd., Fevzipaşa Cd., ZİYA GÖKALP, ŞÜHEDA, 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 170. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:35.136-2024-05-10 15:00:43.285 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:50.237-2024-05-10 15:00:57.116 saatleri arasında Aksoy; Millet Cd., , 206. Sk., 204. Sk., 217. Sk., ŞÜHEDA, 219. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:50.237-2024-05-10 15:00:57.116 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:30:07.396-2024-05-10 16:00:21.838 saatleri arasında Sarıpınar; 1250. Sk., , İsimsiz223, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz40, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, 1092, sarıpınar iç yol, 1069. Sk., 1073. Sk., 1075. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1101. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1125. Sk., 1131. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1256. Sk., 1258. Sk., 1260. Sk., 1262. Sk., 1266. Sk., 1268. Sk., 1270. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 1276. Sk., 1306. Sk., 1081, 1284, İsimsiz51, İsimsiz96, İsimsiz12, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:30:07.396-2024-05-10 16:00:21.838 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:30:07.396-2024-05-10 16:00:21.838 saatleri arasında Kırveli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:35.136-2024-05-10 15:00:43.285 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.982-2024-05-10 12:00:59.563 saatleri arasında Onüç Eylül; Simav Sk., Mersin Sk., M.SEREN, Kırlangıç Sk., Keçeciler Sk., KELOĞLU, Dalya Sok., BAKIRÇAY, AYBİKE, ADNAN MENDERES, Vural Sk., UÇAR, Ulvi Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 09:00:44.982-2024-05-10 12:00:59.563 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:00:25.554-2024-05-10 16:00:05.536 saatleri arasında Atatürk; Sur, Yalı Bahçe Sk., Öğr. Salim Örge Sk., İHSAN KUTLUSOY, GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz9, , BALKAN, KÖROĞLU, KÜLTÜR, RIFAT KARACA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 13:00:25.554-2024-05-10 16:00:05.536 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 10:00:17.397-2024-05-10 16:00:32.729 saatleri arasında Korubaşı; Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 10:00:17.397-2024-05-10 16:00:32.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 11:00:09.396-2024-05-10 16:00:31.077 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, DAMALTI, DAMALTI, yok, yok, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, , , Patika, Patika, Patıka, Patıka, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, İsimsiz84, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 11:00:09.396-2024-05-10 16:00:31.077 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 11:00:09.396-2024-05-10 16:00:31.077 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Şehitlioğlu; İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, Patika, , İsimsiz73, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Sarnıç; sarnıç, İsimsiz58, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz2, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz27, İsimsiz9, İsimsiz24, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, , Sarnıçköy Köyü Yolu, SARNIÇ YOLU, SARNIÇ, sarnıç iç yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Güvercinlik; İsimsiz24, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz92, zabitağa, , Güvercinlik Köyü Yolu, Güvercinlik Köyü İç Yol, Güvercinlik Köyü İç Yolu, Patika, İzmir Uşak Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz31, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Kalınharman; , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, Patika, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kalınharman elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Körez; , Körez Köyü Yolu, Körez Köyü İç Yol, Körez Köyü İç Yolu, Körez Yolu, Patika, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz36, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz28, körez, söğütçayı yolu, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Zaferiye; 408, 417, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz164, İsimsiz162, İsimsiz145, İsimsiz137, İsimsiz134, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz109, İsimsiz106, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz61, kümevler.., Kula Küçük Sanayi, Eşme Yolu, Atatürk Blv., 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Ortaköy; , Ortaköy Köy Yolu, Ortaköy Köyü İç Yol, Ortaköy İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, yok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Dereköy; , Dereköy Köyü Yolu, Dereköy Köyü İç Yol, Patika, İzmir Uşak Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz4, İsimsiz50, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, dereköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Seyitali; aydın sokak, İsimsiz161, İsimsiz159, İsimsiz156, İsimsiz155, kümeevler, Atatürk, 385. Sk., 385, 199. Sk., İsimsiz146, İsimsiz71, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz19, 198, İsimsiz16, İsimsiz15, Pamuk Sk., Irmak Sk., Barış Sk., Atatürk Blv., 386. Sk., 200., 198. Sk., 197., 195., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Kızılkaya; İsimsiz2, Çağlar Sk., Atatürk Blv., 164., 163. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-10 2024-05-10 14:00:45.419-2024-05-10 18:00:51.679 saatleri arasında Yurtbaşı; İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İzmir Uşak Yolu, Yırtbaşı Köyü İç Yo, Yurtbaşı Köyü İç Yolu, Yurtbaşı Köyü İç Yol, Yurtbaşı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.