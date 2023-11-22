Suudi Arabistanlı kadın bir telefonla servetini dolandırıcılara kaptırdı!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:16

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:21

İstanbul'da polise başvuran mağdur H.Ş. kendisini telefonla arayan bir kişinin kendisini 'polis' olarak tanıttığını ve dolandırdığını söyleyerek yardım istedi.

"TÜM PARAMI VE ALTINLARIMI TESLİM ETTİM"

Şüpheli poliste verdiği ifadesinde, terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle tüm parasını kendilerine emanet etmesini isteyen kişilere inandığını söyleyerek “Tüm paramı, altınlarımı bir poşete koyarak bana söylenen yere götürerek teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek parayı alan şüphelinin eşkalini, ardından kimliğini tespit etti.

4 SUÇ KAYDI!

Şüphelilerin para ve altın dolu poşeti aldıktan sonra dolaştıkları anları bir güvenlik kamerası kaydetti. Şüpheli Sinan E. (27)'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için çalışması sürüyor.