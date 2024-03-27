'10 milyon yıllık' operasyon: Polis ekipleri 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:52
Abone Ol google-news

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay boyunca yapılan takip çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen Ç.Y.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramalarda 10 milyon yıl öncesine ait miyosen döneminden kalma fosil parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen fosillere ekipler tarafından el konularak emniyette muhafaza alınırken, Ç.Y. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


fosiller haberleri fosil haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede

Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede
Yer: Avcılar... Polisten kaçan şüpheliler park halindeki araçlara çarptı!

Yer: Avcılar... Polisten kaçan şüpheliler park halindeki araçlara çarptı!
TEM’de polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı

TEM’de polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

100’den fazla hemşire istifa etti: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mobbing iddiaları

100’den fazla hemşire istifa etti: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mobbing iddiaları
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı: ‘Bu günün bir ikincisi olmamalı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı: ‘Bu günün bir ikincisi olmamalı’
Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'

Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'
Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’

Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’
Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı

Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı
Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'

Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'
Beşiktaş BOA – ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş BOA – ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?