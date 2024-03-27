'10 milyon yıllık' operasyon: Polis ekipleri 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:52

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:26

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay boyunca yapılan takip çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen Ç.Y.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramalarda 10 milyon yıl öncesine ait miyosen döneminden kalma fosil parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen fosillere ekipler tarafından el konularak emniyette muhafaza alınırken, Ç.Y. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.