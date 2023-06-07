10 milyonluk ‘yağmur suyu kolektör hattı’ işe yaramadı: Belediye Evleri kavşağı sular altında
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl Canik’te uzun yıllardır yurttaşları mağdur eden sel ve su baskını sorununu “Yağmur Suyu Kolektör Hattı Projesi” ile çözdüğünü duyurmuştu.
10 milyon harcanarak hayata geçirilen projeyle bugünlerde tamamen sular altında kalan Belediye Evleri kavşağında bir daha su baskını olmayacağı iddia ediliyordu. Ancak yine aynı bölgede onlarca araç, ev ve işyeri sular altında kaldı. SASKİ tarafından yapılan açıklamada; “10 milyon TL’lik yatırımla hayat bulan proje, Canik halkı tarafında da yakından takip edildi. Toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hatlarının döşendiği bölgede uzun vadede aynı sorunun bir daha meydana gelmemesi için geniş çaplı betonarme borular kullanıldı” ifadelerine yer vermişti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de “Tüm derdimiz Samsun’da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son yağışların ardından proje tam olarak “sular altında kaldı”.
‘GELECEĞİN ŞEHRİ SÖYLEMİ ÇÖKTÜ’
Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, “geleceğin şehri” söyleminin Samsun’da sel nedeniyle tamamen çöktüğünü söyledi. Şener, “Geleceğin şehri en ufak bir yağmurda bu tepkiyi vermez. Geleceğin şehri her türlü felakete hazır olan şehirdir. Samsun’un geçmişten gelen dere yatakları var. Bu izler üzerinde çeşitli ıslah çalışmaları yapıldı ancak yeterli olmadı. Bu noktada dere yatakları üzerindeki çalışmaların yeterli olmadığını söyledik. Samsun altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu bakımından en baştan ele alınmalıdır dedik, dinletemedik.”
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