10 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:17

İZMİR ilinde 10 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.046-2025-01-10 17:00:00.661 saatleri arasında Görece Cumhuriyet; 5034. Sk., 5033. Sk., 5032. Sk., 5031. Sk., 5026. Sk., 5025. Sk., 5016. Sk., 5012. Sk., 5058. Sk., , İsimsiz72, 43. Sk., 50. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk., 5068, ÇEVRE YOLU, 5015, Vali Kemal Hadımlı Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Mehmet Ali Metin Cd., Köy Yolu, Koy Yolu, GAZİ, AHMET YESEVİ, Ahmet Necdet Sezer Blv., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., 5076, 5114. Sk., 5081. Sk., 5080. Sk., 5079. Sk., 5078. Sk., 5075, 5073, 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5066. Sk., 5065. Sk., 5062. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5056. Sk., 5052. Sk., 5051. Sk., 5046. Sk., 5044. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.046-2025-01-10 17:00:00.661 saatleri arasında Ata; , İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz47, TURGUT ÖZAL, ALPASLAN, 5104, 5103, 5109. Sk., ATA, Ata Cd., Beyazıt Cd., Fatih Sultan Mehmet Han Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Mehmet Akif Ersoy, Yavuz Sultan Selim Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.046-2025-01-10 17:00:00.661 saatleri arasında Gazipaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.046-2025-01-10 17:00:00.661 saatleri arasında Hürriyet; ÇEVRE YOLU, İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.519-2025-01-10 17:00:00.204 saatleri arasında Orta; İsimsiz11, 1284. Sk., 1282. Sk., 1274 Sk., 1139. Sk., 1113. Sk., 1121. Sk., 1216, 1276 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.046-2025-01-10 17:00:00.661 saatleri arasında Sevgi; 957. Sk., 950. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:28.388-2025-01-10 15:00:38.017 saatleri arasında Hürriyet; 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., ÇAMLIK, , 1063. Sk., 1097. Sk., 1098. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:28.388-2025-01-10 15:00:38.017 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:30:26.963-2025-01-10 15:00:45.164 saatleri arasında Menderes; 1149/1. Sk., 1099. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1125. Sk., 1161. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., Sarnıç yolu cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:30:26.963-2025-01-10 15:00:45.164 saatleri arasında Fatih; , 1099. Sk., 1126. Sk., 1126/1. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1148. Sk., 1149/1. Sk., 1149/2. Sk., Sanayi, 1129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.14-2025-01-10 16:00:00.724 saatleri arasında Sarısu; İsimsiz90, İsimsiz82, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz172, İsimsiz92, EĞRİDERE, İsimsiz78, İsimsiz87, İsimsiz89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.395-2025-01-10 17:00:00.731 saatleri arasında Toki; İsimsiz35, , FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Cambazlı; PATIKA YOL, , bozuk bahce sk., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli , halılbahcelı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Boynuyoğun; EĞREK SK., , koreli sokak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, Eyrek, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Köy içi yol, pınarlar kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Büyükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Duatepe; İNCİRLİOVA YOLU, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.714-2025-01-10 17:00:00.962 saatleri arasında Karaca Ali; kızcesmesı kume evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:42.69-2025-01-10 15:00:12.224 saatleri arasında Kavacık; 10016, 10019, 10011, 10020, 10023, 10029, KONAK KAVACIK ASFALTI, KONAK KAVACIK ASFALTI , payamlı cad., 10015, 10014, 10018, , 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10017. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10024. Sk., Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10007, 10008 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:44.879-2025-01-10 13:00:57.241 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, YENİKÖY KÜME EVLERİ, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, YENİKÖY KÜME EVLERİ, YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, YENİKÖY KÜME EVLERİ, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy Yolu, YENİKÖY KÜME EVLERİ, YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER, , YENİKÖY KÜMEEVLER, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:44.879-2025-01-10 13:00:57.241 saatleri arasında Ilıpınar; İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, ILIPINAR KÜME EVLERİ, ILIPINAR KÜME EVLERİ, İsimsiz5, ILIPINAR KÜMEEVLER, , İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz56, Ilıpınar Köyü küme Evler, ILIPINAR KÜMEEVLERİ, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, ILIPINAR KÜMEEVLERİ, İsimsiz81, ILIPINAR KÜME EVLERİ, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz87, ILIPINAR KUME EVLER, İsimsiz90, İsimsiz91, Ilıpınar Köyü Küme Evler , Foça İzmir Karayolu Cd., ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLER, ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLERİ, ILIPINAR KÖYÜ KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:44.879-2025-01-10 13:00:57.241 saatleri arasında Kozbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 14:00:10.822-2025-01-10 17:00:20.186 saatleri arasında Kazım Dirik; 463 Sk., 476, 474, 460/1, 460, 460/2, 477, 7/3, 460. Sk., 465, 464, 479, 475, 462 Sk., 461 Sk., 10/5. Sk., 477/1, 469, 7/3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:57.05-2025-01-10 15:00:04.928 saatleri arasında Karacaoğlan; 6213. Sk., 6218. Sk., 6221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:57.05-2025-01-10 15:00:04.928 saatleri arasında Yeşilova; 4026. Sk., 4032. Sk., 4032/1. Sk., 4032/5. Sk., 4034. Sk., 4032/3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.339-2025-01-10 12:00:00.638 saatleri arasında Maltepe; Cemil Meriç Blv., 8109/2, 8102. Sk., 8104. Sk., 8109/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.339-2025-01-10 12:00:00.638 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6779. Sk., Cemil Meriç Blv., 6779/5, 6779/6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında Zeytinalanı; 4175. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4159. Sk., 4132. Sk., 4128. Sk., 4124, İSMET İNÖNÜ, 4139, 4142, 4138. Sk., 4134, İsimsiz5, İsimsiz4, , 4154. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4152. Sk., 4138 Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4149, MUAMMER AKSOY, 4251. Sk., 4249, 4179 Sk., 4177 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında Şirinkent; 4257, Çamyuva Sitesi, MUAMMER AKSOY, 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4284. Sk., 4283. Sk., 4281. Sk., 4281 Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4275, 4274/1. Sk., 4274. Sk., 4272. Sk., 4271. Sk., 4271 Sk., 4269. Sk., 4266. Sk., 4265. Sk., 4262. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4253, 4255. Sk., 4256. Sk., 4249, , 4285, 4273, 4250, 4232/1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 4286, 4263, 4258, 4261, 4252, 4282, 3315. Sk., 3316. Sk., 3318. Sk., 4205 Sk., 4228, 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4240. Sk., 4242. Sk., 4244. Sk., 4246. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında Çamlıçay; , 5190, 5194, 5198. Sk., 5200 Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210, 5212. Sk., 5213 Sk., 4215, 5220, 5235. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında Kalabak; , 3311 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; , 4106, İsimsiz23, İsimsiz24, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102. Sk., 4104. Sk., 4111. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124, 4124/1. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, Yeşil Vadi Evleri, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 10:00:00.984-2025-01-10 15:00:00.858 saatleri arasında Yelki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 10:00:04.106-2025-01-10 11:00:13.028 saatleri arasında Muratbey; 3596. Sk., 3595, 3594, 3592 Sk., 3591 Sk., 3589. Sk., 3587 Sk., 3585. Sk., 3584, 3582. Sk., 3582, 3581. Sk., 3580, 3579. Sk., 3578. Sk., 3576. Sk., 3570. Sk., 3568. Sk., 3566. Sk., 3564. Sk., 3588, 3574, 3652 Sk., 3701 Sk., 3648 Sk., 3658 Sk., 3642, 3663 Sk., 3648, 3641, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz49, 3689 sk., İsimsiz38, İsimsiz37, 3511 Sk., 3650 Sk., , 3699. Sk., 3705. Sk., 3707. Sk., Apti Erel Cd., Atilla Sunar Cd., Doğan Bursalıoğlu Cd., SEYİT GEZİCİ, İbrahim Kesici Cd., 3673, 3638, 3649, 3646, 3669, 3644, 3665, 3643, 3693 Sk., 3691. Sk., 3689. Sk., 3681. Sk., 3679. Sk., 3677. Sk., 3675, 3666. Sk., 3663, 3660. Sk., 3659, 3658. Sk., 3657, 3656. Sk., 3655. Sk., 3654. Sk., 3653. Sk., 3651. Sk., 3643. Sk., 3640, 3639, 3637. Sk., 3635, 3633. Sk., 3632. Sk., 3629. Sk., 3627, 3614. Sk., 3611. Sk., 3610. Sk., 3609 Sk., 3608. Sk., 3607. Sk., 3606. Sk., 3605. Sk., 3604, 3603. Sk., 3602/1 Sk., 3602. Sk., 3601. Sk., 3600. Sk., 3599. Sk., 3598. Sk., 3597. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:04.106-2025-01-10 11:00:13.028 saatleri arasında Tepeköy; , İsimsiz9, İsimsiz11, 4570 Sk., 4513 Sk., 4517. Sk., 4519. Sk., 4521. Sk., 4523. Sk., 4525. Sk., 4527. Sk., 4531. Sk., 4533, 4535 Sk., 4537. Sk., 4539. Sk., 4541. Sk., 4542. Sk., 4543. Sk., 4545. Sk., 4546. Sk., 4549. Sk., 4550. Sk., 4552. Sk., 4555. Sk., 4556. Sk., 4557. Sk., 4562. Sk., 4564. Sk., 4566. Sk., 4583. Sk., Erdinç Tekirli Cd., HÜKÜMET, Hürriyet Cd., İsmetpaşa Cd., AYDIN, 4568 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:04.106-2025-01-10 11:00:13.028 saatleri arasında Yemişlik; , 519. Sk., 6008 Sk., 6020 Sk., 6022 Sk., 6023. Sk., 6025. Sk., 6027. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., Seymen Ali Sekban Sk., AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:53.595-2025-01-10 11:00:59.688 saatleri arasında Atatürk; 1575 Sk., 1574 Sk., 1533. Sk., 1570 Sk., 1568 Sk., 1567, 1565, 1564 Sk., 1563. Sk., 1562. Sk., 1534, 1536 Sk., 1538 Sk., 1540. Sk., 1541. Sk., 1542. Sk., , 1590, İsimsiz8, 6, 1556, 1556, 1520. Sk., 1522. Sk., 1524 Sk., 1526 Sk., 1527. Sk., 1529. Sk., 1532. Sk., 1543. Sk., 1592. Sk., 1591. Sk., 1590. Sk., 1593. Sk., 1589 Sk., 1587. Sk., 1585, 1583/1 Sk., 1583. Sk., 1581 Sk., 1580. Sk., 1579. Sk., 1578. Sk., 1577. Sk., 1576. Sk., 1544. Sk., 1594. Sk., 1595. Sk., 1596. Sk., 1597. Sk., 1598. Sk., 1599, 1600. Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1607 Sk., 1608. Sk., 1609. Sk., 1611. Sk., 1613, 1617, 1619. Sk., 5, BEKİR SAKARYA, 1550, 1615, 1554, 1561. Sk., 1560, 1559. Sk., 1558, 1557. Sk., 1555. Sk., 1553. Sk., 1552. Sk., 1551, 1549, 1548 Sk., 1547. Sk., 1546 Sk., 1545. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:53.595-2025-01-10 11:00:59.688 saatleri arasında Karşıyaka; 7326. Sk., 7329. Sk., 7328. Sk., 7327. Sk., 7325. Sk., , 6, 7325/1 Sk., 6. Cd., 5, 7. Cd., 7305. Sk., 7307. Sk., 7308. Sk., 7309. Sk., 7310. Sk., 7313. Sk., 7316. Sk., 7317, 7320. Sk., 7321. Sk., 7322. Sk., 7323. Sk., 7324. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:53.595-2025-01-10 11:00:59.688 saatleri arasında Yemişlik; AYDIN, 6015. Sk., 6013, 6012, 6008, 6007 Sk., 6005, 6004, 6008, İsimsiz5, 6011, 6009, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 11:00:11.167-2025-01-10 15:00:15.333 saatleri arasında Musalla; 1031. Sk., 2122. Sk., 1065. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1055. Sk., 1049. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., , 1005. Sk., 1025. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.