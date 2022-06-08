10 okul TÜGVA için tahsis edildi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA), Manisa’da bulunan 10 okulun vakfa tahsis edilmesini talep etti.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, TÜGVA Manisa İl Temsilciliği tarafından gönderilen dilekçede, okulların 20 Haziran ve 7 Ağustos tarihleri arasında TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında tahsis edilmesi istendi.

Dilekçede, Kuran, siyer, ibadet, kitap okuma, sportif ve sosyal etkinler gerçekleştirileceği dile getirildi. Dilekçede ayrıca tahsisi talep edilen okul idarelerinin bilgilendirilmesi ve öğrencilere TÜGVA Yaz Okulu Projesi hakkında duyuru yapılması istendi.

TÜGVA tarafından tahsisi talep edilen okullar şöyle:

Yunusemre Ticaret Meslek Lisesi, Ömer Halisdemir Ortaokulu, Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Müftü Alimefendi İmam Hatip Ortaokulu, Necatibey İlkokulu, Murat Germen İlkokulu, Soma Yunusemre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gördes Fatih Ortaokulu ve Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, TÜGVA okulların tahsisini istemesine tepki gösterdi. Şener, “Belgeye göre TÜGVA yaz okulu adı altında Manisa ilinde farklı ilçelerde okulların tahsis edilmesini istiyor. Bu yaz okulunda çocuklar derslerdeki açıklarını kapatmayacak, sosyal etkinliklere katılmayacak. Tam tersine çocuklara bazı görüşleri empoze etmeye çalışacaklar. Çocuklarımızdan ve geleceğimizden karanlık ellerinizi çekin. MEB üzerinden vakıfların ve cemaatlerin faaliyet talepleri kurulmak istenen karanlığa yönelik. Bu karanlığın perdesini mutlaka aralayacağız ve çocuklarımıza bu dünyada cehennemi yaşatmanıza izin vermeyeceğiz. Eşit, özgür, laik ve bilimsel eğitim mücadelemiz sürecek” dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise şunları söyledi:

“Çocuklarımıza yaz okulunda kendilerine göre ‘makbul vatandaş’ olmayı öğretmek istiyorlar. 2021 yılında yine bu vakfın açtığı yaz okullarında küçücük kız çocuklarına ‘hanımlık akademisi’ adı altında gösterdikleri dersleri, harem-selamlık sınıf düzenlemelerini unutmadık. Bu yaz okullarında AKP’nin ideolojisine göre genç nesiller yetiştirilmek isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yaz okulu açılacaksa bu bilimsel ve laik bir eğitimin verileceği, çocukların geleceklerine yatırım yapabilecekleri, pandemi döneminde eğitimde açılan yaraların onarılabileceği bir yaz okulu olmalıdır.”