10 Saat boyunca kameralar izlendi: Köpeği ezip kaçan sürücü gözaltına alındı!
Muğla'da yolda yatan köpeği otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden Anıl H. (49), jandarma ekiplerinin 10 saat süren kamera incelemesiyle tespit edilerek gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden Anıl H. (49) jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Anıl H. ifadesinde, dalgın olduğunu ve köpeği görmediği söyledi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
10 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 10 saatlik kamera kaydı inceleyen jandarma, şüphelinin Anıl H. olduğu tespit edip, yakaladı. Anıl H.'nin ifadesinde, Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu dedi. Anıl H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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