AVM'de 'köpek' kavgası: Güvenlik görevlisi, müşteriyi ısırdı!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi’ne kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansırken, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı. İki taraf da polis merkezinde barışarak birbirlerinden şikayetçi olmadı.

AVM'de 'köpek' kavgası: Güvenlik görevlisi, müşteriyi ısırdı!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:12

Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi’nde iddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM’ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, MÜŞTERİYİ ISIRDI

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Alışveriş merkezi #Köpek #kavga

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