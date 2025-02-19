10 saatlik kamerası kayıtları incelendi... Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar sahilinde göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 bot tespit etti. Bunun üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), harekete geçti.
Ekiplerce 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu botun bir vinç yardımıyla sahile bırakıldığı belirlendi. Ekipler, yapılan çalışma sonrası C.D., H.G., F.G., V.E., M.Ç., K.A. ve İ.A.’nın göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Ekiplerce eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., C.D. ve İ.A. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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