Balıkesir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 25 kişi yakalandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:11

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:16

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapılabilecek kıyı şeridi ve koylarda denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan risk analizleri doğrultusunda, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Çalışmalar çerçevesinde 10 organizatör, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.