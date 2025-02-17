Balıkesir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 25 kişi yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 25 düzensiz göçmen yakaladı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapılabilecek kıyı şeridi ve koylarda denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan risk analizleri doğrultusunda, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.
Çalışmalar çerçevesinde 10 organizatör, 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Balıkesir
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