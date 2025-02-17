Balıkesir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 25 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 25 düzensiz göçmen yakaladı.

Balıkesir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 25 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:11

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapılabilecek kıyı şeridi ve koylarda denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan risk analizleri doğrultusunda, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Çalışmalar çerçevesinde 10 organizatör, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir

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