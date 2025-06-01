10. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi: İnternette 'içeriğin kaldırılması' tanımı değişti!

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.
Kanun'daki
"içeriğin yayından çıkarılması" tanımı, "içeriğin internet
ortamından çıkarılması" olarak değiştiriliyor.
"Uyarı yöntemi" tanımı, "internet ortamında
yapılan yayın içeriği nedeniyle Kurum veya haklarının ihlal edildiğini iddia
eden kişiler tarafından yapılan bildirimi" şeklinde düzenleniyor.
"İçeriğin yayından çıkarılması" tedbiri uygulandığında söz konusu
içerikler, gerektiği durumda geri döndürülebilir şekilde internet ortamından
çıkarılabilecek.
Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen
"İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" hükmünün
başlığı "Kişilik haklarının ihlal edilmesi" olarak değiştiriliyor.
Yeniden düzenlenen hükme göre, yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal
edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.
Sulh ceza hakimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına
gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde 24 saat içinde
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilecek.
Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini
iddia eden kişilerin talep etmesi durumunda sulh ceza hakimliğince, ayrıntılı
bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği
hallerde başvuranın adının ihlale konu internet adresleriyle
ilişkilendirilmemesine karar verilecek. Kararda bildirim yapılacak arama
motorlarına yer verilecek. Ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın
ihlalin ilk bakışta anlaşılamadığı hallerde başvuru reddedilecek.
YALNIZCA İHLALİN GERÇEKLEŞTİĞİ YAYIN İLE SINIRLI OLARAK KARAR VERİLECEK
Sulh ceza hakimi, bu hüküm kapsamında yalnızca ihlalin
gerçekleştiği yayın ile sınırlı olarak karar verecek. İnternet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek.
Ancak URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin
engellenemeyeceğine dair kanaat oluşması veya içeriğin çıkarılması kararının
gereğinin yerine getirilmemiş olması halinde, gerekçesi açıkça belirtilmek
kaydıyla internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin
engellenmesine karar verilebilecek.
KARAR EN GEÇ 4 SAAT İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEK
Sulh ceza hakimi tarafından verilen karar, erişim
sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilmek üzere doğrudan
Birliğe gönderilecek. Bu karar, Birlik tarafından erişim sağlayıcılar ile ilgili
içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. Bildirim üzerine kararın gereği
derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.
Bu kapsamda verilen karara konu kişilik hakkının ihlaline
ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili
kişi tarafından Birliğe müracaat edilerek, kararın bu adresler için de
uygulanması talep edilebilecek. Birlik tarafından talebin kabul edilmesi
halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Talebin Birlik tarafından
kabulüne karşı, kararı veren hakimliğe itiraz edilebilecek. İnternet
sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu hüküm
uygulanmayacak.
KARARA UYMAYANA 1000 GÜNDEN 5 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI
Erişimin engellenmesine konu içeriğin çıkarılmış olması
durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet sitesinin
tümüne yönelik verilen erişimin engellenmesi kararına konu içeriğin çıkarılmış
olması durumunda ise ilgilinin talebi üzerine kararı veren sulh ceza hakimliği
tarafından karar kaldırılacak.
Bu kapsamda sulh ceza hakimliklerince verilen kararlara
karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek. Kararına
itiraz edilen hakim veya itirazı incelemeye yetkili merci gerekli görmesi
halinde tarafları dinleyebilecek. Söz konusu kararların gereğini yerine
getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcının
sorumluları, 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılacak.
Verilen içeriğin çıkarılması kararının gereğinin Türkiye'den
günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı
tarafından yerine getirilmemesi durumunda ilgili kişi tarafından yapılan
müracaat üzerine Birlik, kararın uygulanmasını sağlamak için sosyal ağ
sağlayıcıya yeniden bildirimde bulunacak.
Bildirime rağmen kararın gereğinin 24 saat içinde yerine
getirilmemesi durumunda ilgili kişi tarafından sosyal ağ sağlayıcının internet
trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için kararı veren sulh
ceza hakimliğine başvurulabilecek.
Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından
itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılmaması halinde ilgili kişi tarafından
sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına
kadar daraltılması için kararı veren sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.
Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde 50'den düşük olmamak
kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran
belirleyebilecek.
Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara
bildirilmek üzere Birliğe gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren
derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcılar tarafından yerine
getirilecek. İçeriğin çıkarılması kararının gereğinin yerine getirilmesi
halinde ilgilinin talebi üzerine kararı veren sulh ceza hakimliği tarafından
internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasına ilişkin karar kaldırılacak.