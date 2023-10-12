10 yaşındaki çocukları taciz etti iddiası: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Kayseri’de çimende oturan R.Y. (10) ve M.K. (10) isimli kız çocuklarına cinsel organını gösterdiği iddia edilen S.Y. (29) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:19
10 yaşındaki çocukları taciz etti iddiası: 3 yıla kadar hapsi isteniyor
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Olay, geçen yıl 11 Mayıs'ta Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre,S.Y. çimende oturan R.Y. ve M.K.'ye, cinsel organını gösterdi. Kız çocuklarının durumu ailelerine anlatmasının ardından, şikayet üzerine S.Y. gözaltına alındı. 

Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen S.Y. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kayseri 12 'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen S.Y., "2 kişinin çim üzerinde oturduğunu gördüm. Yoldan geçen birisine otobüs durağını sordum ve otobüs durağına doğru hızlı adımlarla gittim. Söz konusu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. S.Y., ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.


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