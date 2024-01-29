10 yıl hapisle aranan kadın, bazanın içinde yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. (32) isimli kadın, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:31
10 yıl hapisle aranan kadın, bazanın içinde yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi.


İlgili Haberler

Burak Yılmaz, Kayserispor ile Süper Lig'e dönüyor!

Burak Yılmaz, Kayserispor ile Süper Lig'e dönüyor!
Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi: 'Gerekirse forvet oynar'

Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi: 'Gerekirse forvet oynar'

En Çok Okunan Haberler