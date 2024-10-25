10 yıldır aranıyordu: Cinayet hükümlüsü Van'da yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan, 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 2014'te işlediği cinayetten dolayı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis bulunan ve 10 yıldır aranan M.S.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan M.S.H, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #müebbet hapis #müebbet
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu