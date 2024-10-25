10 yıldır aranıyordu: Cinayet hükümlüsü Van'da yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan, 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı.

10 yıldır aranıyordu: Cinayet hükümlüsü Van'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:15

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2014'te işlediği cinayetten dolayı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis bulunan ve 10 yıldır aranan M.S.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan M.S.H, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #müebbet hapis #müebbet

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