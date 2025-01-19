10 yıldır aranıyordu: Tek başına yaşadığı evde yakalandı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 11:11

Güncelleme: 19.01.2025 - 11:13

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis ceza alan ve bu cezası Ocak 2015’te onaylanan Vahap U.’nun, ailesinden ayrı olarak merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde kiraladığı evde tek başına yaşadığı bilgisine ulaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahallede incelemelerde bulunan polisler, firari hükümlüyü evinde yakaladı. Firari Vahap U., polisteki ifadesinde, yakalanmamak için sürekli adres değiştirip kaldığı evden dışarı çıkmadığını, yiyecek, içecek ve diğer tüm ihtiyaçlarını oğlu B.U.’nun kendisine otomobil ile getirip bıraktığını söyledi.

Babasının arandığını bilmediğini söyleyen B.U. hakkında işlem yapılmazken, Vahap U. ise cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.