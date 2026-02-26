100 bini aşkın kişi incelendi: İşte ömrü 3 yıl uzatan 5 beslenme modeli

İngiltere'deki UK Biobank işbirliğiyle yürütülen uluslararası araştırmada, 10 yıllık süre aralığında 103 bin 649 kişinin 5 farklı beslenme alışkanlığının, ölüm oranı ve yaşam süresi ile olası ilişkisi incelendi.

Araştırmada, ortalama 10,6 yıllık takip süresi boyunca toplamda 4 bin 314 ölüm kaydedilirken, "Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010", "Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED)", "Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI)", "Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları" ve "Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD)" gibi yeme alışkanlıkları, ölüm oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması ile ilişkilendirildi.

Sağlıklı beslenmenin yaşam süresine olumlu etkisinin vurgulandığı araştırmada, bu şekilde beslenmenin erkeklerin 1,9 ila 3 yıl, kadınların 1,5 ila 2,3 yıl daha uzun yaşayabileceği ortaya kondu.

Araştırmada, yaşam süresinin erkeklerde en çok DRRD, kadınlarda aMED yeme alışkanlığı ile uzadığı saptanırken, bu sonucun genetik yatkınlıklarla doğru orantılı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada elde edilen bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insanların genetik yapılarından bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.



5 BESLENME MODELİ

1. ALTERNATİF AKDENİZ DİYETİ (AMED)

Klasik Akdeniz diyetinin bilimsel araştırmalar için uyarlanmış versiyonudur. Özellikle kadınlarda yaşam süresini en çok uzatan model olarak öne çıkmıştır.

Odak Noktası: Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıl, baklagiller ve kuruyemiş.

Yağ Kaynağı: Temel yağ kaynağı zeytinyağıdır (tekli doymamış yağlar).

Protein: Balık tüketimi yüksek; kırmızı et, işlenmiş et ve tam yağlı süt ürünleri ise çok sınırlıdır.

2. DİYABET RİSKİNİ AZALTMA DİYETİ (DRRD)

Özellikle erkeklerde yaşam süresini uzatmada en etkili olduğu saptanan modeldir. Kan şekerini dengede tutarak vücuttaki enflamasyonu (iltihabı) azaltmayı hedefler.

Odak Noktası: Düşük glisemik indeksli gıdalar.

İçerik: Lif oranı yüksek gıdalar, kuruyemişler, kahve (şekersiz) ve tam tahıllar teşvik edilir.

Kısıtlamalar: Şekerli içecekler, beyaz ekmek, trans yağlar ve kırmızı etten kaçınılır.

3. HİPERTANSİYONU DURDURMAK İÇİN BESLENME YAKLAŞIMLARI (DASH)

Dünya genelinde "DASH Diyeti" olarak bilinir ve başlangıçta yüksek tansiyonu ilaçsız kontrol altına almak için geliştirilmiştir.

Odak Noktası: Sodyum (tuz) alımını minimuma indirmek.

İçerik: Potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan zengin gıdalar (meyve, sebze, az yağlı süt ürünleri).

Kısıtlamalar: Tuzlu gıdalar, konserve ürünler, doymuş yağlar ve şekerli gıdalar yasaktır.

4. SAĞLIKLI BİTKİ BAZLI BESLENME ENDEKSİ (HPDI)

Her bitkisel beslenmenin sağlıklı olmadığını vurgulayan bir modeldir. "Patates kızartması da bitkiseldir ama sağlıklı değildir" mantığından yola çıkar.

Odak Noktası: İşlenmemiş bitkisel gıdalar.

İçerik: Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, sert kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar.

Kısıtlamalar: Meyve suları, rafine tahıllar (beyaz un), tatlandırılmış içecekler ve hayvansal gıdalar.

5. ALTERNATİF SAĞLIKLI BESLENME ENDEKSİ-2010 (AHEI)

Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından, kronik hastalık riskini en aza indirmek için güncel beslenme rehberlerine alternatif olarak geliştirilmiştir.

Odak Noktası: Gıdaların kalitesi ve besin yoğunluğu.

İçerik: Çoklu doymamış yağ asitleri (Omega-3 gibi), yüksek lifli tam tahıllar ve ölçülü alkol tüketimi (isteğe bağlı) teşvik edilir.

Kısıtlamalar: Şekerli içecekler, kırmızı ve işlenmiş etler ile aşırı tuz kullanımı en büyük düşman olarak görülür.