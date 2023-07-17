100 dönüm anız cayır cayır yandı: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 100 dönüm buğday anızı ve çalılık alan alev alev yanması trafikte ilerleyen sürücüleri de olumsuz etkiledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:30
100 dönüm anız cayır cayır yandı: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı
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Yangın, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın büyüyerek geniş bir alana yayılması üzerine çevre yolunda trafikteki sürücülerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm anız ve çalılık alan küle döndü.

İSTANBUL-EDİRNE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle sürücülerin görüşmesi mesafesi düştü. Polis ekipleri İstanbul’dan Edirne istikametine trafiği kısa süreliğine durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın Trafik

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