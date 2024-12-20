100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförünün cesedine sabah ulaşıldı!

Sivas'ta kamyonun dere yatağına devrildiği kazada şoför Gökmen Pınarbaşı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, cenazeye sabah ulaşabildi.

100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförünün cesedine sabah ulaşıldı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:30

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde dün saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zara'dan Suşehri yönüne giden Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 027 plakalı kamyon, sürücüsü virajı alamayınca yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. Parçalara ayrılan kamyonun şoförü Pınarbaşı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Suşehri Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece şartların uygun olmaması nedeniyle dere yatağına inemedi. Sabah saatlerinde tekrar harekete geçen ekipler, cenazenin bulunduğu yere yaklaşık 2 saatte indi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.



Etiketler: #dere yatağı #kaza #kamyon #uçurum

İlgili Haberler

Batman'da 300 metrelik uçuruma yuvarlandılar... Ölü ve yaralılar var!

Batman'da 300 metrelik uçuruma yuvarlandılar... Ölü ve yaralılar var!
Rize’de feci kaza... Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi!

Rize’de feci kaza... Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi!
Otomobilin çarptığı motosikletten uçuruma düştü

Otomobilin çarptığı motosikletten uçuruma düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler