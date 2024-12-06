Rize’de feci kaza... Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi!
Çamlıhemşin ilçesinde Ali Biryol idaresindeki otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Araçta sıkışan Biryol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde Ali Biryol idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağıya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Biryol, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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