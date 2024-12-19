Batman'da 300 metrelik uçuruma yuvarlandılar... Ölü ve yaralılar var!

Sason ilçesinde, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 63 yaşındaki Gülsüme Kaplan yaşamını yitirdi. Kazada 3’ü ağır, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da 300 metrelik uçuruma yuvarlandılar... Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:21

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Geçitli köyünden ilçe merkezine sabah saatlerinde seyir halindeki Latif Ş.’nin hakimiyetini yitirdiği 34 DBA 431 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kamyonetin sürücüsü ile Gülsüme Kaplan (63), Muhammet A., Cahit Y., Fersende Ş., İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülsüme Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaplan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan 3’ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #batman #Kamyonet #kaza #uçurum

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