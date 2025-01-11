100 milyon TL’lik karşılıksız çek! Hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 100 milyon TL’lik karşılıksız çek verdiği belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'da polis hakkında yaklaşık 100 milyon TL’lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.(45) için harekete geçti.
Şaduman Y., İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Bursa #Karşılıksız çek
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