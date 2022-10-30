İstanbul'da 'sahte çek' operasyonu: Hepsi farklı bankalara ait...
İstanbul Gaziosmanpaşa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır 1170 sahte çek ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin ürettikleri sahte çekleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Yapılan araştırma ve fiziki takibin ardından Gaziosmanpaşa'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır 1170 sahte çek, kağıt kesim makinesi, bilgisayar ve yazıcı düzeneği ele geçirdi.
Sahte çek ürettikleri öne sürülen O.D. ve E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş'nin 7 suçtan arandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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