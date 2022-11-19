Bursa merkezli 'sahte çek' operasyonu: 2,5 milyon lira değerinde...

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:50

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte çeklerle piyasadan 1 milyon liralık ürün alışverişinde bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler A.A, H.H.Y, C.E, G.B, S.K. ve T.P. yakalandı.

2,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, H.H.Y, C.E, G.B. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli T.P. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.